Il palmares di Mattia Furlani: medaglie in tutti i grandi eventi a 20 anni

Mattia Furlani si sta affermando a suon di risultati come la nuova stella dell’atletica italiana, potendo vantare a soli 20 anni una bacheca impressionante che fa sognare ancor più in grande per il futuro. Il giovane talento azzurro, già campione del mondo indoor lo scorso marzo a Nanchino, ha completato la doppietta iridata vincendo anche i Mondiali all’aperto di Tokyo e assurgendo al ruolo di miglior saltatore in lungo del pianeta.

Con il successo odierno in Giappone, Furlani ha conquistato almeno una medaglia in tutti i grandi eventi del panorama internazionale e a questo punto il prossimo obiettivo sarà quello di terminare il giro degli ori. Il laziale classe 2005 ha ottenuto un titolo mondiale outdoor ed un titolo iridato al coperto, mentre mancano all’appello i Campionati Europei e soprattutto i Giochi Olimpici.

In queste manifestazioni Mattia ha raccolto un bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024, un argento agli Europei casalinghi di Roma 2024 ed un altro secondo posto nella rassegna continentale indoor di Apeldoorn 2025. Impressionante anche il suo ruolino di marcia nelle categorie giovanili, con un oro europeo juniores e due titoli europei U18 suddivisi tra salto in lungo e salto in alto (specialità abbandonata definitivamente nel 2023).

PALMARES MATTIA FURLANI

OLIMPIADI

Bronzo a Parigi 2024

MONDIALI

Oro a Tokyo 2025

EUROPEI

Argento a Roma 2024

MONDIALI INDOOR

Oro a Nanchino 2025

Argento a Glasgow 2024

EUROPEI INDOOR

Argento ad Apeldoorn 2025

TITOLI GIOVANILI

Oro agli Europei U20 del 2023

Oro nel salto in lungo e anche nel salto in alto agli Europei U18 del 2022