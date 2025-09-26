Il borsino dei favoriti dei Mondiali di ciclismo 2025: Pogacar in pole, Evenepoel e Del Toro inseguono. Occhio a Pidcock…

Siamo all’antivigilia della gara più attesa ai Mondiali di ciclismo su strada 2025 in Ruanda: domenica mattina spazio alla prova in linea maschile dei professionisti, su uno dei percorsi più duri di sempre in una manifestazione iridata. Andiamo a scoprire il borsino dei favoriti nel dettaglio.

Nonostante ciò che è accaduto nella cronometro individuale, Tadej Pogacar appare comunque un gradino sopra tutti. Su questo circuito può fare il vuoto, ha tutte le carte in regola per dominare come ha fatto un anno fa in Svizzera e agguantare nuovamente la maglia arcobaleno. Dovrà però stare attento a Remco Evenepoel: il belga lancia la sfida allo sloveno dopo aver agguantato il successo nella prova contro il tempo, dimostrando una condizione incredibile.

Non mancano i possibili outsiders, che partono però dietro ai grandi favoriti. Sempre in casa UAE Team Emirates – XRG il messicano Isaac del Toro prova a far saltare il banco, ma da seguire anche lo spagnolo Juan Ayuso e l’australiano Jay Vine. Terzo alla Vuelta Tom Pidcock punta a conservare la condizione avuta in Spagna, mentre deve ritrovare la forma giusta Giulio Ciccone che è la prima punta italiana, con obiettivo top-5.

BORSINO MONDIALI CICLISMO 2025

***** Tadej Pogacar

**** Remco Evenepoel

*** Isaac del Toro, Tom Pidcock, Juan Ayuso

** Jay Vine, Giulio Ciccone, Ben Healy, Julian Alaphilippe

* Mattias Skjelmose, Primoz Roglic, Jan Christen, Richard Carapaz