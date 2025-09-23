I CAVALIERI DI ASTANA! Un’indomita Italia la spunta ai rigori e si qualifica per gli Europei di calcio a 5 2026!

Salvo Samperi aveva richiesto coraggio e voglia di lottare nella Jepke-Jak Hall di Astana, impianto da 5.000 posti a sedere, teatro del ritorno dei playoff di qualificazione agli Europei 2025 di calcio a 5. La Nazionale italiana, vittoriosa 2-1 a Fasano nel match di andata contro il Kazakistan, era chiamata ad affrontare una grande sfida, opposta a una formazione di grande rilievo nel panorama del Vecchio Continente.

Samperi è stato accontentato perché la selezione tricolore ha mostrato carattere e grande spirito di sacrificio. Una partita al cardiopalma, conclusa sul 3-2 in favore dei kazaki nei tempi regolamentari. Tursagulov ha portato in vantaggio i padroni di casa ai 2’42”, ma bravissimo Barichello a siglare l’1-1 ai 7’05” con un destro sotto l’incrocio. Il tema tattico è stato molto chiaro: Kazakistan a fare la partita, sfruttando anche le qualità del portiere Higuita in impostazione. L’obiettivo era creare la superiorità numerica e trovare il lato scoperto nel quale colpire. Akbalikov ai 16’10” ha trovato il pertugio nel quale infilarsi e punire le retroguardia azzurra.

Nella ripresa match decisamente spezzettato, coi padroni di casa che hanno fatto valere la loro maggior fisicità. Grande sofferenza per la compagine di Samperi nel costruire gioco. Bellobuono è stato costretto agli straordinari per mantenere in linea di galleggiamento la Nazionale. Bravi, però, i giocatori italiani a gravare di falli i kazaki e sugli sviluppi di una punizione un tracciante di Turmena al 31’58” ha ristabilito la parità (2-2). L’Italia era in controllo, ma sugli sviluppi di un corner un tocco maldestro di Motta col tacco si è tramutato in una clamorosa autorete al 34’26”. Sui piedi poi del n.14 una grande occasione al 38’50”: un tiro libero che però il giocatore tricolore non ha sfruttato, mandando il pallone alto sopra la traversa.

Si è andati ai tempi supplementari e l’estremo difensore italiano è stato sollecitato più volte. Bellobuono strepitoso più di una volta, abbassando letteralmente la saracinesca. È stato lui l’uomo del destino, visto quanto è accaduto coi tiri dal dischetto: due penalty parati alla grande, Akbalikov, Arnold Knaub ipnotizzati. L’ultimo penalty sbagliato da Edson è costato l’eliminazione al Kazakistan, viste le trasformazioni italiane di Turmena e di Motta. Missione compiuta!