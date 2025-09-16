Tennis
Holger Rune: “Laver Cup? Per molti giocatori è il loro torneo preferito”
Holger Rune sarà uno dei membri del team europeo di Laver Cup capitanato, da quest’anno, da Yannick Noah. Il danese, che viene dalla trasferta di Marbella in Coppa Davis arrivata a un match point dalla conclusione vittoriosa (ma che, proprio per quello, vittoriosa non è stata), è
Non si sa se esageri perché il referente è il sito ufficiale della Laver Cup, ma Rune ne ha comunque un’alta opinione: “Ho parlato con molti giocatori e dicono che è uno dei tornei migliori, un gran evento. Per molti è il loro preferito, anche più degli Slam“.
Sul suo stato verso la competizione: “Ho grandi aspettative, ma soprattutto lo disputerò al massimo delle mie possibilità. Non è molto frequente giocare come una squadra, per questo penso sia bello. Davvero credo che brillerò in questo contesto, non vedo l’ora di giocare. Il mio piano è portare molta energia e intensità“.
E poi c’è anche il convivere con tennisti dalle diverse visioni: “Ogni giocatore ha la sua maniera di vedere le partite e l’aspetto tecnico del gioco, tutti i tennisti possono dare buoni consigli. Casper (Ruud, N.d.R.) è un gran giocatore, averlo nel team europeo è fantastico“.
La Laver Cup si giocherà dal 19 al 21 settembre a San Francisco. Per l’Europa ci sarà anche una presenza italiana, quella di Flavio Cobolli, che diventa il terzo italiano dopo Matteo Berrettini e Fabio Fognini a cimentarsi nell’evento che mette di fronte sei tennisti europei di fronte ad altrettanti del Resto del Mondo.