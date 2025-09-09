Hockey pista: troppa Spagna per le azzurre. L’Italia ancora battuta agli Europei femminili

Ancora un K.O per le azzurre. Dopo la sconfitta contro il Portogallo la Nazionale italiana di hockey su pista femminile ha dovute cedere il passo anche alla corazzata della Spagna per 5-0 in occasione del secondo match valido per i Campionati Europei 2025 di hockey su pista.

Un risultato che certifica la superiorità netta della compagine iberica che, come da pronostico, ha tenuto in mano il pallino in gioco, non trovando però la porta quasi per tutta la durata del primo tempo. A sbloccare il tabellino ci ha infatti pensato Porta Escoda a due minuti dalla fine.

Poi, nel secondo tempo, è arrivato il raddoppio di Sanjurlo Riquelme (20:38), preludio del tris di Blackman (13:27) e del poker di Colomer I Gallardo (11:09) che ha messo il sigillo all’incontro.

Domani, mercoledì 10 settembre, la compagine tricolore affronterà la Francia. Il fischio d’inizio è previsto per le 18:00 italiane.