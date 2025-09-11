Hockey pista: Spagna-Francia e Portogallo-Italia, le semifinali degli Europei Femminili

A Paredes, dove sono in corso di svolgimento gli Europei Femminili 2025 di hockey su pista, si sono conclusi i quattro quarti di finale in programma: primo atto del tabellone ad eliminazione diretta. Ecco come sono andate le cose.

Quarti di finale

La Francia deve sudare le proverbiali sette camicie per avere la meglio 3-2 sulla Germania. Partita combattutissima fra le transalpine e le teutoniche, con le prime a spuntarla grazie alla zampata, nei supplementari, di Husson.

Tutto facile invece per Italia, Spagna e Portogallo: le azzurre rifilano un secco 5-0 alla Svizzera (in gol Tamiozzo 2 volte, Lapolla, Taccardi e Rossetto, ndr) le Furie Rosse tritano 14-0 i Paesi Bassi (4 gol di Florenza Edo), le lusitane sommergono 24-0 la malcapitata Inghilterra.

Risultati e tabellone

Francia-Germania 3-2 (d.t.s)

Spagna-Paesi Bassi 14-0

Italia-Svizzera 5-0

Portogallo-Inghilterra 24-0

Domani le semifinali: Francia-Spagna (h 18.00), Portogallo-Italia (h 20.30)