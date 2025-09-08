Hockey pista: Spagna e Inghilterra passeggiano nella prima giornata degli Europei Femminili 2025

In attesa di Portogallo-Italia, in programma alle 20.30, si sono aperti a Paredes gli Europei Femminili 2025 di hockey su pista. Ecco come sono andate le cose nel Girone A, quello delle teste di serie, e nel Girone B, quello dei team di “seconda fascia”.

Girone A

La Spagna strapazza la Francia. Tutto facile per le fortissime Furie Rosse che si impongono addirittura per 8-0 sulle transalpine. Tripletta devastante di Aina Florenza Edo che non lascia scampo alle avversarie.

Girone B

Vittoria pesantissima della Germania, che la spunta per 4-2 sulla Svizzera: teutoniche trascinate dalla doppietta di Carlota Molet Sabater. Non c’è partita invece fra Inghilterra e Paesi Bassi: le britanniche travolgono 5-0 le olandesi, mattatrice del match Bethan McCarty.

Domani le seguenti partite in agenda: Svizzera-Paesi Bassi e Germania-Inghilterra, per il Girone B e Italia-Spagna e Portogallo-Francia per il Girone A.