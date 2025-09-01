Hockey pista: Spagna e Andorra partono col piede giusto agli Europei 2025. Austria-Svizzera, pari

In attesa di Portogallo-Italia, vero e proprio main event della prima giornata degli Europei 2025 di hockey su pista, a Paredes sono andati in archivio i primi tre match di questo 1° settembre. Ecco come sono andate le cose.

Girone A

Nella pool delle “Big” la Spagna supera, pur faticando, 2-1 la Francia. Iberici che la spuntano grazie alle reti di Roca e Manrubia contenendo il tentativo di rientro dei transalpini, a segno con Herman. Succede tutto nel primo tempo, nella ripresa le “Furie Rosse” tengono botta portando a casa la partita.

Classifica Girone A: Spagna 3, Francia 0, Portogallo* 0, ITALIA* 0

Martedì 2 settembre: Italia-Spagna, Portogallo Francia

Girone B

Pirotecnico 5-4 di Andorra che batte la Germania grazie alle alle doppiette di Miquel e di Payes, oltre alla zampata di Palacin, in un match scoppiettante ben giocato anche dai teutonici, aggrappati al talento di Ogura. E’ 1-1 invece fra Austria e Svizzera: botta e risposta sull’asse Wally-Rui.

Classifica Girone B: Andorra 3, Austria 1, Svizzera 1, Germania 0

Martedì 2 settembre: Germania-Austria, Svizzera-Andorra