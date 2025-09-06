Italia sul podio agli Europei di hockey pista 2025! Piegata la Spagna nella finale per il bronzo

In attesa della finalissima di stasera fra Portogallo e Francia, gli Europei 2025 di hockey pista si chiudono con un sorriso per l’Italia. Gli azzurri infatti hanno battuto 3-1 la Spagna nella finale 3-4° posto mettendosi il bronzo al collo e andando a confermare il risultato ottenuto agli Europei 2023.

LA CRONACA

A Paredes la partita non è fatta di tatticismi. Le squadre si affrontano a viso aperto, ma i gol – almeno nella prima parte del match – latitano. A meno di 9 minuti dalla fine del primo tempo però, è il botta e risposta sull’asse Compagno-Aragones a movimentare la gara. Una rete per parte: si va al riposo quindi sull’1-1.

Nella ripresa il canovaccio è simile. La partita scorre via veloce, senza trovare un padrone, con Zampoli e Ballart a difendere in maniera attenta le proprie “gabbie”. A 6 minuti dallo scadere poi, ecco il guizzo azzurro: Gavioli fiuta una chance e la concretizza portando avanti gli uomini di Bertolucci.

Il 2-1 galvanizza Cocco e soci che a 2 minuti dalla fine del match chiudono definitivamente la contesa con la zampata di Malagoli, abile a timbrare il punto del 3-1.

La Spagna, che si era imposta sull’Italia con il medesimo risultato, va al tappeto. Il tempo si esaurisce, gli azzurri chiudono prendendosi con merito il terzo gradino del podio.