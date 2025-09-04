Hockey Pista: l’Italia passeggia contro la Svizzera e stacca il pass per la semifinale agli Europei

Una passeggiata di salute. La Nazionale italiana di hockey su pista ha liquidato la Svizzera per 10-0 in occasione dei quarti di finale dei Campionati Europei 2025, rassegna in fase di svolgimento questa settimana in quel di Paredes (Portogallo), dimostrando manifesta superiorità dal primo all’ultimo minuto. Una buona iniezione di fiducia per gli azzurri, reduci da due K.O consecutivi contro Spagna e Francia.

L’incertezza della compagine tricolore dura sì e no sessanta secondi di orologio; preludio di un pressing via via sempre più veloce che si concretizza con la prima rete di Ipinazar che, al 18:02, si porta sull’1-0 con una grande bordata dalla lunga distanza. Otto minuti dopo arriva invece il raddoppio di Verona (10:45) scaturito da un tiro di rigore, a cui segue il tris di Compagno (8:49), bravo a battere a rete dopo una serpentina.

Il poker arriva invece al 7:22 per merito di Pozzato, particolarmente lesto nel rifinire il lavoro di fino cucito da Ipinazar. Poi, ad un minuto e venticinque secondi dal fischio finale, l’Italia timbra la manita con Verona, a segno su ripartenza.

L’inerzia non cambia nella ripresa, dove gli elvetici restano attoniti davanti alla superiorità degli italiani, i quali pasteggiano e stazionano nella metà campo avversaria. I primi cinque minuti saranno da manuale: al 21:38 Giulio Cocco (rimasta a lungo fuori per un piccola problema fisico) rompe gli argini e batte in rete una conclusione di Gavioli, rendendosi poi protagonista di una zingarata in solitaria al 20:59 capitalizzata da un alza e schiaccia valido per il 7-0. Poco dopo, precisamente al 20:19, Verona cala la tripletta personale con un ottimo tapin. Ci sarà poi spazio per il 9-0 dell’appena citato Cocco con un appoggio dal secondo palo (20:01) e per il 10-0 di Gavioli dal lato corto dell’area.

Domani, venerdì 5 settembre, gli azzurri affronteranno la vincente tra Francia e Germania.