Hockey pista, l’Italia lotta ma si arrende al Portogallo in semifinale agli Europei

Un‘Italia battagliera lotta intensamente ma cede il passo al Portogallo in occasione delle semifinali valide per i Campionati Europei femminili 2025 di hockey su pista, arrendendosi soltanto a quattro minuti dalla fine dopo aver trovato il vantaggio per ben due volte. Nella small final sarà sfida con la Francia.

Gagliardo – come già spesso accaduto nel corso di questa rassegna continentale – l’avvio delle nostre ragazze, abili a sbloccare il tabellino proprio poco dopo una situazione di inferiorità scaturita da un cartellino blu di Tamiozzo. Al 16:46 infatti Cazzola firma l’1-0, preludio del raddoppio arrivato con Taccardi al 15:35.

Le lusitane, tuttavia, non ci stanno. Appena un giro di orologio dopo infatti Sousa sale in cattedra, accorciando le distanze al 14: 52 e ripristinando gli equilibri subito dopo, precisamente al 14:19. Tutto da rifare quindi per le azzurre, passate in una situazione di svantaggio anche da un punto di vista emotivo, quindi con l’inerzia tutta dalla parte delle padrone di casa.

La formazione tricolore tiene però botta, rimanendo aggrappata al pareggio e sopravvivendo anche ad un tiro di rigore assegnato allo scadere della prima frazione e sbagliato dalla solita Sousa. Poi, nella ripresa, dopo un’occasione a dir poco clamorosa per le portoghesi (salvataggio sulla linea eroico da parte delle giocatrici azzurre), l’Italia ha addirittura l’occasione di riportarsi avanti con un rigore, mancato però da Lapolla.

L’incontro entra quindi nella sua fase più calda, con un altro penalty per le lusitane che non trova fortuna. L’Italia c’è, e lo fa vedere con un grande guizzo di Ghirardello al 14:26 che porta le sue compagne ancora in vantaggio. La gioia però dura pochissimo, perché Santos dopo una manciata di secondi riporta di nuovo il parziale in parità. A seguito di un lungo periodo di enorme intensità, il Portogallo purtroppo trova la rete dell’affondo, siglando il 4-3 con Sousa e gestendo fino alla fine all’arrembaggio azzurro.