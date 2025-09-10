Hockey Pista
Hockey pista, L’Italia alza la testa agli Europei femminili. Le azzurre battono la Francia
Una vittoria di carattere. Dopo due pesanti sconfitte la Nazionale italiana di hockey su pista femminile ha battuto per 3-5 la Francia in occasione del terzo ed ultimo incontro valido per la prima fase dei Campionati Europei 2025, evento in scena presso Rota Dos Moveis di Paredes, chiudendo così al terzo posto il raggruppamento A.
Non poco gagliardo l’inizio delle azzurre che, dopo quindici minuti di lotta, passano in vantaggio al 10’55 grazie alla rete di Taccardi. Una gioia che dura però poco, troppo poco: al 4:51 infatti Dubocquet spegne gli entusiasmi, ripristinando gli equilibri. Ma le nostre ragazze non ci stanno e, a 70 secondi dalla fine del primo parziale, ritornano in vantaggio con Elena Tamiozzo.
L’inerzia resta dalla parte della compagine tricolore anche nella ripresa, complice il tris calato da Cazzola al 21:11 che porta il parziale sul 3-1. Non tarda comunque ad arrivare la risposta della formazione francese, abile a riaprire di nuovo i giochi accorciando le distanze con un goal di Cayol (16:11).
Nel momento più delicato, le azzurre però spingono il piede sull’acceleratore mettendo a referto il 2-4. Il copione però si ripete ancora, con le transalpine che ci provano nuovamente siglando il 3-4 con Cayol (8:26) e l’Italia che scappa di nuovo via sul 5-4 grazie a Cazzola, trovando così l’allungo definitivo.
Domani, giovedì 11 settembre, la Nazionale italiana sfiderà ai quarti di finale la Svizzera. L’inizio del match è pianificato per le 15:00.