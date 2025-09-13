Hockey pista: la Spagna vince l’oro agli Europei Femminili. Superato il Portogallo

Ottava volta di fila. La Spagna si riconferma campionessa agli Europei Femminili 2025 tenendo aperta la sua incredibile striscia di vittorie che dura dal 2009. Nella finalissima di Paredes, le Furie Rosse hanno superato 7-2 il Portogallo padrone di casa.

LA CRONACA

L’inizio del match è scoppiettante e senza esclusione di colpi: le lusitane passano in vantaggio con Sousa, a cui però risponde immediatamente Florenza Edo per l’1-1 dopo meno di 5 minuti.

La Spagna incassato il colpo e poi reagito: si sveglia sfoderando tutta la sua potenza. Arrivano le reti di Sanjurjo per il 2-1, a meno di 15 minuti dalla fine, a cui fanno eco le reti di Blackman e ancora Florenza Edo.

Si va quindi al riposo sul 4-1. La ripresa si apre con un botta e risposta sull’asse Gonzalez-Varzeas che vale il 5-2 a una ventina di minuti dalla fine.

Il tempo comincia a diventare un fattore. La clessidra inizia a esaurirsi rapidamente. La Spagna gestisce alternando fasi d’attacco a gestione della pallina, c’è il spazio ancora per due reti: Florenza Edo mette a referto la sua tripletta personale, Sanjurjo la sua doppietta.

Finisce con Gonzalez e compagne che si impongono per 7-2: oro al collo, al termine di percorso fatto di tutte vittorie.