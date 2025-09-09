Hockey pista femminile: la Spagna travolge l’Italia, il Portogallo non lascia scampo alla Francia

La seconda giornata della fase a gironi degli Europei Femminili 2025 si è conclusa. A Paredes, altre quattro partite sono andate in archivio, in questo 9 settembre. Ecco come sono andate le cose.

Girone A

La Spagna mandando a segno Porta, Sanjurjo, Blackman, Colomer e Florenza Edo si è imposta su un’Italia che ha lottato nella prima frazione, chiusa soltanto sull’1-0, e che poi ha ceduto nella ripresa alle favoritissime Furie Rosse. Successo facile anche per il Portogallo, capace di imporsi 7-2 contro la Francia, per effetto delle doppiette di Coelho, Silva e Santos e della rete di Varzeas.

Classifica Girone A: Spagna 6, Portogallo 6, Italia 0, Francia 0

Mercoledì 10 settembre: Italia-Francia, Spagna-Portogallo

Girone B

La Svizzera manda pesantemente al tappeto i Paesi Bassi. Le elvetiche si sbarazzano delle avversarie superandole addirittura con lo score di 11-0; tripletta per Moor, doppiette per Schenk, Schuler e Ruegger. Affermazione più contenuta invece quella della Germania: 6-3 contro l’Inghilterra, in una sfida dove le teutoniche all’inizio erano addirittura andate sotto, salvo poi aggrapparsi alla vena realizzativa di Hartje e Giersch, rispettivamente tripletta e doppietta.

Classifica Girone B: Germania 6, Svizzera 3, Inghilterra 3, Paesi Bassi 0

Mercoledì 10 settembre: Germania-Paesi Bassi, Svizzera-Inghilterra.