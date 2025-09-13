Hockey pista: Italia di bronzo agli Europei femminili, Francia messa al tappeto

La nazionale italiana femminile di hockey su pista ha vinto il bronzo agli Europei 2025 di Paredes. Nella gara valida per il terzo gradino del podio, le azzurre (oggi in bianco, ndr) si sono imposte in rimonta e con merito sulla Francia con il risultato finale di 4-1.

LA CRONACA

La partita inizia in maniera a dir poco indisciplinata. Cartellini blu a raffica: prima Gohet, poi Taccardi, successivamente Cayol e Tamiozzo. Il match però non si sblocca. Ad accendere la scintilla sono le transalpine con il guizzo di Dubocquet che manda la Francia avanti 0-1 a 7 minuti dalla fine.

Gohet e compagne pregustano la possibilità di andare al riposo in vantaggio, ma a un giro di lancette dal break l’Italia pareggia: Tamiozzo non fallisce la chance che le si presenta per firmare l’1-1 e, in apertura di ripresa, bissare l’opportunità per mandare avanti le azzurre sul 2-1.

Le ragazze di Antezza ribaltano la partita, in un secondo tempo che va progressivamente in discesa. Rossetto a poco più di 10 minuti dalla fine timbra il punto del 3-1 che chiude i conti. La Francia prova a sbilanciarsi, ma l’Italia è più lucida e compatta: si materializza il 4-1 con la griffe di Cazzola che certifica il bronzo di un gruppo bravo a ripetersi per la sesta volta consecutiva sul podio del torneo continentale.