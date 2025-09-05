Hockey pista: il Portogallo vince ai rigori e vola in finale agli Europei 2025. Spagna battuta

Al termine di una semifinale thriller, il Portogallo batte la Spagna ai rigori e vola nella finalissima degli Europei 2025 di hockey pista. I Lusitani, a Paredes (di fatto in casa), si giocheranno l’oro – domani – contro la Francia, mentre le “Furie Rosse” saranno gli avversari dell’Italia nella gara antecedente che varrà la medaglia di bronzo.

LA CRONACA

Sulla pista del Pavilhão Rota dos Móveis la partita è molto tesa. Le occasioni arrivano da una parte e dall’altra, ma nessuna delle due squadre riesce a sbloccare una gara che all’intervallo rimane inchiodata sullo 0-0.

La ripresa parte sulla stessa falsariga, ma a cavallo della metà del tempo arriva un botta e risposta che la scuote: passa la Spagna con Aragones, risponde il Portogallo con Rocha per l’1-1.

I lusitani, oggi molto in partita rispetto alla fase a gironi, sfruttano l’abbrivio e vanno. A 8 giri di lancette dalla fine, ecco la rete di capitan Helder Nunes per il 2-1.

Il tempo inizia a scorrere, le “Furie Rosse” provano in tutti i modi a pareggiare prima che il tempo scada e alla fine con la zampata di Carballeira (29 secondi dal termine) ce la fanno: è 2-2, si va ai supplementari.

La tensione aumenta, il pubblico prova a spingere il Portogallo alla vittoria, ma la situazione non cambia: dopo due tempi da 5 minuti l’uno, si va ai tiri di rigore.

Roulette in tutti i sensi. Ci sono più errori che gol. La rete di Pujades e l’errore di Querido portano la sfida ad oltranza. A quel punto però la Spagna sbaglia ancora, mentre Goncalo Alves trova il modo di segnare e di far esplodere di gioia tutto il palazzetto.