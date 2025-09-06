Hockey pista: il Portogallo si prende gli Europei 2025. Francia al tappeto nella finalissima

Il Portogallo torna a primeggiare agli Europei di hockey pista. A distanza di 9 anni dall’ultima volta infatti – quella volta a Oliveira de Azeméis questa volta a Paredes (ma comunque sempre in casa) – i lusitani si sono imposti nel torneo continentale battendo, nello specifico, 4-1 la Francia nella finalissima.

LA CRONACA

L’equilibrio dura di fatto un quarto d’ora, poi Helder Nunes e compagni si scatenato. Bessa sblocca la contesa con l’acuto che vale l’1-0. Qualche giro di lancette dopo arriva un tiro diretto: Alvarinho non sbaglia siglando il punto del 2-0, punteggio con cui si va all’intervallo.

La Francia non riesce a essere pienamente pungente con i fratelli Di Benedetto, mentre i lusitani prendono il largo portandosi sul 3-0 ancora con un tiro diretto, questa volta ad opera di Goncalo Alves.

Il tempo scorre rapidamente. Si entra negli ultimi 2 minuti: transalpini che non capitalizzano con Herman una chance di rientrare, anche se Bruno Di Benedetto trova il modo di firmare il momentaneo 3-1 a sessanta secondi dal termine.

Bessa però è scatenato. Altra sortita e altra rete, che vale il 4-1 finale con cui il Portogallo stende la Francia e si mette l’oro al collo per la 22esima volta nella sua storia.