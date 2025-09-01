Hockey pista: al via gli Europei 2025. Portogallo e Spagna davanti a tutte, Italia con dei dubbi

Ancora poche ore e poi a Paredes (Portogallo) sarà tutto pronto per dare il via agli Europei 2025 di hockey pista. La 56esima edizione della rassegna continentale ha tutto per essere un concentrato di gioco e spettacolo.

Saranno 8 le squadre partecipanti: Portogallo, Spagna, Italia e Francia nel Girone A, quello che vedrà subito le teste di serie affrontarsi per delineare il tabellone, e Andorra, Germania, Austria e Svizzera nel Girone B, la pool che servirà a determinare quali formazioni verranno poi incrociate dalle “Big” nel primo turno dei match ad eliminazione diretta.

Lusitani e spagnoli davanti a tutti. Giocatori come Helder Nunes Gonçalo Alves e il rientrante Alvarinho saranno “il biglietto da visita” per i padroni di casa, mentre tra le “Furie Rosse” le attese sono tutte per Aragones, Cervera e Llorca.

Francia e Italia in seconda fila. Bisognerà capire quale delle due formazioni potrà dare fastidio alle potenze iberiche. I transalpini, in crescita, si appoggiano sulla forza dei 3 fratelli Di Benedetto: Carlo, Roberto e Bruno; oltre ad elementi che hanno rinforzato e non di poco il roster.

Gli azzurri invece vivono una situazione strana. La squadra dopo il bronzo mondiale dell’anno scorso a Novara lasciava intravedere tutti i presupposti per un ulteriore innalzamento di livello, ma l’ultimo GoldenCat chiuso al 4° posto, fatto di tutte sconfitte, in particolare contro la stessa Francia (9-0) e il Portogallo (8-0), ha aperto diversi dubbi sulla tenuta mentale di una formazione che vuole però provare a cancellare quanto successo.

Tutto in una settimana, ogni sfida senza un esito certo. Il bello degli Europei: provando a capire anche se qualcuna delle squadre di minore livello, almeno sulla carta, può provare a giocare qualche brutto scherzo (attenzione ad Andorra e alla Germania) alle regine della disciplina.