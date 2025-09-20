Hockey League, comincia l’Alps League 2025.2026: bene Renon e Vipiteno nella prima giornata

Si alza il sipario sull’Alps League 2025-2026 di hockey su ghiaccio, Campionato austriaco che comprende come sappiamo anche un nutrito numero di squadre italiane. In occasione della prima giornata sono salite in cattedra Renon e Vipiteno, le quali hanno battuto rispettivamente altre due formazioni facenti parte dei nostri confini.

Nello specifico Ritten ha superato l’ex “ICE League” Asiago con il risultato di 5-1, al termine di un match deciso soltanto nel terzo periodo. Bene anche Vipiteno, team che ha battuto in trasferta l’Underland per 3-5.

Niente da fare invece per Gherdeina, che nulla ha potuto al cospetto di Kitzbuhel, capace di passare per 6-2 mettendo a referto due reti in ognuno dei tre tempi.

L’Alps League ritornerà domani, domenica 21 settembre, con il resto degli incontri.