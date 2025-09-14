Hockey ghiaccio: prima sconfitta per Valpusteria in ICE League. Graz passa 0-4

Arriva il primo passo falso per Valpusteria nel Campionato ICE League 2025-2026 di hockey su ghiaccio. Dopo il successo di venerdì contro Innsbuck, la formazione altoatesina è infatti caduta tra le mura amiche al cospetto del Graz, arrendendosi on il punteggio di 4-0.

Match complesso quello affrontato dai lupi, contrassegnato nello specifico da due reti messe a segno prima nel secondo e, successivamente, nel terzo periodo. Dopo una frazione terminata con un nulla di fatto gli austriaci muovono il tabellino al 4:32 con Collins, per poi raddoppiare al 10:59 grazie alla rete di Swaney.

Poi, negli ultimi trenta minuti, Roy su assistenza di Harnisch e Vela ha messo a referto lo 0-3, preludio del poker calato da Currie al 10:31. L’obiettivo per la formazione di Brunico sarà quello di ritrovare le energie in vista del vìs-a-vìs con il Villach, previsto il prossimo 19 settembre.

L’ICE League, per ciò che concerne le squadre italiane, tornerà però il 19, giorno della sfida tra Bolzano e Vorarbelg.