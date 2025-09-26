Hockey ghiaccio
Hockey ghiaccio, nella serata di ICE League successi importanti per Bolzano e Val Pusteria
Buone notizie per le squadre di casa nostre dalla serata di ICE Hockey League 2025-2026. Bolzano e Val Pusteria, infatti, vincono entrambi i loro match e proseguono l’inseguimento verso la vetta della classifica generale.
BOLZANO-FERENCVAROS 2-0
Nel primo periodo i Foxes passano subito in vantaggio grazie a DiGiacinto al minuto 7:59, quindi raddoppio di Misley al 23:07, la rete che chiude i conti e regala i 3 punti ai padroni di casa.
VAL PUSTERIA-RED BULL SALISBURGO 2-1
Gli austriaci passano in vantaggio dopo 5:26 con la rete di Corcoran, ma la risposta dei Lupi arriva nel secondo periodo. Prima il pareggio di Ticar al 27:32, quindi sorpasso di Purdeller al 31:40.
Negli altri incontri:
- Black Wings Lienz-Villach 3-8
- Innsbruck-Olimpia Lubiana 3-9
- Klagenfurt-Graz 2-3
- Vorarlberg-Vienna 4-2
CLASSIFICA ICE HOCKEY LEAGUE 2025-2026
|1
|Olimpija Ljubljana
|5
|4
|0
|1
|0
|34
|10
|24
|14
|2
|EC Red Bull Salzburg
|5
|3
|1
|1
|0
|14
|8
|6
|11
|3
|Moser Medical Graz99ers
|4
|3
|0
|0
|1
|19
|10
|9
|10
|4
|HCB Südtirol Alperia
|4
|3
|1
|0
|0
|16
|5
|11
|9
|5
|HC Falkensteiner Pustertal Wölfe
|4
|3
|1
|0
|0
|13
|6
|7
|9
|6
|EC iDM Wärmepumpen VSV
|5
|2
|2
|0
|1
|15
|17
|-2
|7
|7
|EC-KAC
|5
|2
|3
|0
|0
|14
|14
|0
|6
|8
|Hydro Fehervar AV 19
|4
|2
|2
|0
|0
|10
|17
|-7
|6
|9
|Vienna Capitals
|5
|1
|3
|1
|0
|14
|23
|-9
|5
|10
|FTC-Telekom
|5
|1
|3
|0
|1
|12
|17
|-5
|4
|11
|Steinbach Black Wings Linz
|4
|1
|3
|0
|0
|14
|18
|-4
|3
|12
|Pioneers Vorarlberg
|5
|1
|4
|0
|0
|9
|22
|-13
|3
|13
|HC TIWAG Innsbruck – Die Haie
|5
|1
|4
|0
|0
|13
|30
|-17
|3