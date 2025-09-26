Hockey ghiaccio

Hockey ghiaccio, nella serata di ICE League successi importanti per Bolzano e Val Pusteria

Bolzano Hockey / @Vanna Antonello

Buone notizie per le squadre di casa nostre dalla serata di ICE Hockey League 2025-2026. Bolzano e Val Pusteria, infatti, vincono entrambi i loro match e proseguono l’inseguimento verso la vetta della classifica generale.

BOLZANO-FERENCVAROS 2-0

Nel primo periodo i Foxes passano subito in vantaggio grazie a DiGiacinto al minuto 7:59, quindi raddoppio di Misley al 23:07, la rete che chiude i conti e regala i 3 punti ai padroni di casa.

VAL PUSTERIA-RED BULL SALISBURGO 2-1

Gli austriaci passano in vantaggio dopo 5:26 con la rete di Corcoran, ma la risposta dei Lupi arriva nel secondo periodo. Prima il pareggio di Ticar al 27:32, quindi sorpasso di Purdeller al 31:40.

Negli altri incontri:

  • Black Wings Lienz-Villach 3-8
  • Innsbruck-Olimpia Lubiana 3-9
  • Klagenfurt-Graz 2-3
  • Vorarlberg-Vienna 4-2

CLASSIFICA ICE HOCKEY LEAGUE 2025-2026

1 Olimpija Ljubljana 5 4 0 1 0 34 10 24 14
2 EC Red Bull Salzburg 5 3 1 1 0 14 8 6 11
3 Moser Medical Graz99ers 4 3 0 0 1 19 10 9 10
4 HCB Südtirol Alperia 4 3 1 0 0 16 5 11 9
5 HC Falkensteiner Pustertal Wölfe 4 3 1 0 0 13 6 7 9
6 EC iDM Wärmepumpen VSV 5 2 2 0 1 15 17 -2 7
7 EC-KAC 5 2 3 0 0 14 14 0 6
8 Hydro Fehervar AV 19 4 2 2 0 0 10 17 -7 6
9 Vienna Capitals 5 1 3 1 0 14 23 -9 5
10 FTC-Telekom 5 1 3 0 1 12 17 -5 4
11 Steinbach Black Wings Linz 4 1 3 0 0 14 18 -4 3
12 Pioneers Vorarlberg 5 1 4 0 0 9 22 -13 3
13 HC TIWAG Innsbruck – Die Haie 5 1 4 0 0 13 30 -17 3
