Hockey ghiaccio
Hockey ghiaccio: Merano, Cortina e Unterland sorridono nel sabato di Alps League
Va in archivio un sabato interessante nel Campionato ALPS League 2025.2026 di hockey su ghiaccio, contrassegnato dalla presenza di tante squadra italiane.
La migliore del lotto è stata Merano, capace di incasellare la seconda vittoria consecutiva passando per 3-1 in casa contro Gherdeina. Bene anche Cortina, capace di imporsi ai rigori contro Kitzbuhel mentre il tempo regolamentare era terminato per 2-2.
Successo inoltre dell’Unterland, il quale ha battuto Renon per 2-3, stesso risultato con cui Vipiteno ha dovuto cedere il passo allo Zeller Eisbaren.
L’Alps league tornerà l prossimo 2 ottobre.