Hockey ghiaccio, inizia la stagione della ICE League. Valpusteria demolisce Innsbruck, Bolzano cade con Salisburgo

Ha preso ufficialmente il via la stagione regolare della ICE Hockey League 2025-2026. Il campionato transnazionale di hockey su ghiaccio, che vede ai nastri di partenza due squadre italiane, ha visto le prime sei sfide in programma. Le compagini di casa nostra hanno visto il nettissimo successo di Valpusteria in casa di Innsbruck, mentre Bolzano in casa contro Salisburgo.

INNSBRUCK-VAL PUSTERIA 1-8

Gli altoatesini partono subito in quarta con le reti di Rueschoff al 7:45, quindi raddoppio di Bowlby al 17:44. Match subito in discesa con un secondo quarto che scava ulteriormente il gap. Bowlby va di nuovo a segno per il 3-0 al 22:03, quindi arriva il 4-0 di Bardreau al 25:03. I padroni di casa accorciano le distanze con Owre al 29:14 che segna l’1-4, ma i Lupi non si scompongono e allungano ulteriormente prima con Saracino al 5-1 al 32:47, quindi di nuovo con Bardreau al 36:45 al 6-1. Nel periodo conclusivo i giallo-neri arrotondano ancora con il 7-1 del solito Bardreau al 47:24, quindi con l’8-1 finale di Bowlby al 57:46.

HCB BOLZANO-RED BULL SALISBURGO 3-4

I Foxes iniziano con il piede giusto con la rete del vantaggio di Schneider dopo 9:51, per l’1-0 che chiude il primo tempo. Nel secondo periodo arriva la risposta degli austriaci che vanno a segno con St. Denis al 21:20, quindi raddoppio di Thaler al 25:03, mentre Gesson segna il 3-1 al 28:26. Frigo non ci sta e realizza la rete del 2-3 al 35:55. Nella terza frazione gli ospiti allungano di nuovo con St. Denis al 48:02 con la rete del 4-2. Bolzano non molla la presa e al 55:14 accorcia di nuovo con Barberio per il 4-3 in power-play ma ormai è troppo tardi e arriva il primo ko stagionale.

Gli altri incontri: Ferencvaros-Villach 2-4, Black Wings Lienz-Vorarlberg 5-2, HK Olimpia Lubiana-Vienna 8-1, Klagenfurt-Fehervar 4-0.