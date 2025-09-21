Hockey ghiaccio, il derby di Alps League vede Merano superare Cortina

Hockey ghiaccio

Un solo match in programma nella serata odierna per quanto riguarda la Alps Hockey League 2025-2026. Si trattava dell’attesissimo derby tra Merano e Cortina con il successo degli ampezzani per 3-0.

Si trattava dell’esordio per entrambe le compagini, con Cortina che ha subito messo le cose in chiaro con una vittoria di prestigio. Il vantaggio arriva dopo 9:57 minuti con Stoffling che segna l’1-0 su assist di Kalajanniska.

Il raddoppio degli ospiti arriva al 16:48 con Pietroniro che, in power-play, segna il 2-0 su assist di Fortunato. Dopo un secondo periodo che non modifica il punteggio, Cortina chiude i conti con il 3-0 di Remolato a 42 secondi dalla conclusione.

CLASSIFICA ALPS HOCKEY LEAGUE 2025-2026

1 Adler Stadtwerke Kitzbühel 1 1 0 0 0 6 2 +4 3
2 Rittner Buam SkyAlps 1 1 0 0 0 5 1 +4 3
3 S.G. Cortina Hafro 1 1 0 0 0 3 0 +3 3
4 Wipptal Broncos Weihenstephan 1 1 0 0 0 5 3 +2 3
5 EK Die Zeller Eisbären 1 1 0 0 0 4 3 +1 3
6 KHL Sisak 1 0 0 1 0 5 4 +1 2
7 Red Bull Hockey Juniors 1 0 0 0 1 4 5 -1 1
8 EC Bregenzerwald 0 0 0 0 0 0 0 +0 0
9 HDD Jesenice 1 0 1 0 0 3 4 -1 0
10 Hockey Unterland Cavaliers 1 0 1 0 0 3 5 -2 0
11 HC Meran/o Pircher 1 0 1 0 0 0 3 -3 0
12 HC Gherdeina valgardena.it 1 0 1 0 0 2 6 -4 0
13 HC Asiago 1 0 1 0 0 1 5 -4 0
