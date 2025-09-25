Hockey ghiaccio: Gherdeina travolge Cortina, Vipiteno supera Renon nell’Alps League

Il giovedì sera del Preliminary Round dell’Alps Hockey League 2025-2026, valido per la composizione del secondo turno di questa fase del torneo, è andato ufficialmente in archivio. Ecco come sono andate le cose in questo 25 settembre per le squadre italiane.

Si parte dalla vittoria dei Broncos di Vipiteno per 2-1, all’overtime contro il Renon: gara decisa dalla doppietta di Sporviero, che prima viene impattato dalla rete di Graf e poi, ai supplementari ripiazza la zampata decisiva per indirizzare il match, dopo che il primo periodo si era chiuso addirittura sullo 0-0.

Roboante invece il 6-1 con cui il Gherdeina ha battuto il Cortina. Non c’è gara: i padroni di casa dominano fin da subito. Reti di Moncada, Brady e Biondi per l’iniziale 3-0, poi momentaneo 3-1 di Remolato e altra scarica di reti gardenesi nuovamente con Brady e successivamente con Buono e Deluca.

Affermazione pesantissima in trasferta del Merano, 2-3 ai supplementari, sulla pista dei Red Bull Juniors. Primo periodo che scivola via senza emozioni, poi un doppio botta e risposta con ribaltamenti di punteggio: Krainer-Gellon per l’1-1, Trivellato e Baumann per l’1-2 diventato poi 2-2 a tre minuti dalla sirena. Overtime deciso dalla griffe di Traversa.

Infine arrivano anche i ko degli Unterland Cavaliers, che cedono di schianto 0-5 in casa contro il KHL Sisak, e dell’Asiago, superato 6-3 dal Kitzbühel.

Le squadre italiane torneranno in campo sabato 27 per la terza giornata dell’Alps Hockey League 2025-2026. Al momento Kitzbühel in testa alla classifica con 6 punti, davanti al KHL Sisak e ai Vipiteno Broncon con 5.