GTWC Europe, sei auto si contendono il titolo Sprint a Valencia!
Imperdibile fine settimana per il GT World Challenge Europe Powered by AWS a Valencia per la finale della Sprint Cup 2025. Sei equipaggi si contendono il primato in Spagna nelle due competizioni in programma da sessanta minuti con pit stop obbligatorio.
Sono quindi ancora 35 i punti in palio (16.5 per gara + 1 punto per ogni qualifica) nell’impegnativo tracciato dedicato a Ricardo Tormo. La BMW M4 GT3 EVO n. 32 WRT di Charles Weerts/Kelvin van der Linde conduce le danze con 1 punto e mezzo di scarto nei confronti della McLaren 720S GT3 EVO n. 59 Garage 59 di Marvin Kirchhöfer/Benjamin Gothe.
I due equipaggi, fermi rispettivamente a 72p ed a 70.5p si contendono il titolo anche la Porsche 992 GT3-R n. 96 Rutronik Racing di Sven Muller/Patric Niederhauser e la Mercedes AMG GT3 EVO n. 48 Winward Racing dei campioni in carica Lucas Auer/Maro Engel, rispettivamente a 63.5p ed a 62.5p.
C’è spazio anche per l’Italia con la Lamborghini Huracan GT3 EVO2 n. 63 GRT di Luca Engstler/Jordan Pepper (52p) e la Ferrari 296 GT3 n. 51 AF Corse – Francorchamps Motor di Alessio Rovera/Vincent Abril (44.5p). Una rimonta non è impossibile nel lungo weekend iberico in cui le qualifiche giocheranno sicuramente un ruolo chiave.
Ferrari si contende anche il titolo in Gold ed in Bronze Cup con la 296 GT3 n. 69 Emil Frey Racing di Chris Lulham/Thierry Vermeulen e la Rossa n. 74 Kessel Racing di Dustin Blattner/Dennis Marschall. Menzione speciale anche per la Silver Cup che attualmente premia l’Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO n. 21 Comtoyou Racing di Jamie Day/Kobe Pauwels.
Sabato e domenica le due competizioni da sessanta minuti, in diretta come sempre gratuitamente su YouTube attraverso il canale ufficiale ‘GT World’.