Formula 1
Griglia di partenza F1, GP Italia 2025: risultati e classifica qualifiche
Nelle qualifiche di oggi, sabato 6 settembre, è stata determinata la griglia di partenza del GP d’Italia del Mondiale di F1 2025, che vedrà culminare domani, domenica 7, il fine settimana con la gara di Monza che sarà valida come sedicesimo round del calendario della F1.
Nelle qualifiche in vista della gara di domani, escono in Q1, infatti, Isack Hadjar (Racing Bulls), 16°, Lance Stroll (Aston Martin), 17°, Franco Colapinto (Alpine), 18°, Pierre Gasly (Alpine), 19°, e Liam Lawson (Racing Bulls), 20° ed ultimo.
GRIGLIA DI PARTENZA GP ITALIA F1 2025
16 Isack Hadjar Racing Bulls (Q1)
17 Lance Stroll Aston Martin (Q1)
18 Franco Colapinto Alpine (Q1)
19 Pierre Gasly Alpine (Q1)
20 Liam Lawson Racing Bulls (Q1)
CLASSIFICA Q1
1 George Russell Mercedes 1:19.414
2 Max Verstappen Red Bull Racing +0.041
3 Lando Norris McLaren +0.197
4 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +0.205
5 Carlos Sainz Williams +0.230
6 Fernando Alonso Aston Martin +0.244
7 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +0.274
8 Oliver Bearman Haas F1 Team +0.274
9 Charles Leclerc Ferrari +0.275
10 Oscar Piastri McLaren +0.297
11 Kimi Antonelli Mercedes +0.333
12 Lewis Hamilton Ferrari +0.351
13 Nico Hulkenberg Kick Sauber +0.363
14 Esteban Ocon Haas F1 Team +0.402
15 Alexander Albon Williams +0.423
16 Isack Hadjar Racing Bulls +0.503
17 Lance Stroll Aston Martin +0.534
18 Franco Colapinto Alpine +0.578
19 Pierre Gasly Alpine +0.689
20 Liam Lawson Racing Bulls +0.865