Formula 1
Griglia di partenza F1, GP Azerbaijan 2025: risultati e classifica qualifiche
Nelle qualifiche di oggi, sabato 20 settembre, è stata determinata la griglia di partenza del GP d’Azerbaijan del Mondiale di F1 2025, che vedrà culminare domani, domenica 21, il fine settimana con la gara di Baku che sarà valida come diciassettesimo round del calendario della F1.
GRIGLIA DI PARTENZA GP AZERBAIJAN F1 2025
11 Fernando Alonso Aston Martin (Q2)
12 Lewis Hamilton Ferrari (Q2)
13Gabriel Bortoleto Kick Sauber (Q2)
14 Lance StrollAston Martin (Q2)
15 Oliver BearmanHaas F1 Team (Q2)
16 Franco Colapinto Alpine (Q1)
17 Nico Hulkenberg Kick Sauber (Q1)
18 Esteban Ocon Haas F1 Team (Q1)
19 Pierre Gasly Alpine (Q1)
20 Alexander Albon Williams (Q1)
CLASSIFICA Q2
1 Max Verstappen Red Bull Racing 1:41.255
2 Lando Norris McLaren +0.141
3 Oscar Piastri McLaren +0.159
4 George Russell Mercedes +0.200
5 Kimi Antonelli Mercedes +0.209
6 Charles Leclerc Ferrari +0.264
7 Liam Lawson Racing Bulls +0.282
8 Isack Hadjar Racing Bulls +0.392
9 Carlos Sainz Williams +0.420
10 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +0.533
11 Fernando Alonso Aston Martin +0.602
12 Lewis Hamilton Ferrari +0.928
13Gabriel Bortoleto Kick Sauber +1.022
14 Lance StrollAston Martin +1.806
15 Oliver BearmanHaas F1 Team nessun crono
CLASSIFICA Q1
1 Lando Norris McLaren 1:41.322
2 Max Verstappen Red Bull Racing +0.009
3 Charles Leclerc Ferrari +0.136
4 George Russell Mercedes +0.324
5 Isack Hadjar Racing Bulls +0.334
6 Lewis Hamilton Ferrari +0.499
7 Oscar PiastriMc Laren +0.517
8 Lance Stroll Aston Martin +0.779
9 Fernando Alonso Aston Martin +0.889
10 Kimi Antonelli Mercedes +0.925
11 Liam Lawson Racing Bulls +0.935
12 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +1.025
13 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +1.189
14 Carlos Sainz Williams +1.313
15 Oliver Bearman Haas F1 Team +1.344
16 Franco Colapinto Alpine +1.457
17 Nico Hulkenberg Kick Sauber +1.594
18 Esteban Ocon Haas F1 Team +1.682
19 Pierre Gasly Alpine +1.817
20 Alexander Albon Williams +2.456