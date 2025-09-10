Ciclismo
GP Quebec 2025: il percorso ai raggi X. Aggiunti diversi km rispetto alla passata edizione!
Manca sempre meno. Venerdì 12 settembre si svolgerà infatti il GP del Quebec 2025, primo atto di una parentesi canadese che si concluderà con il GP di Montreal, in scena due giorni dopo, ovvero il 14 settembre. Si tratta di un evento molto importante, complice anche il ritorno di Tadej Pogacar, il quale ha scelto la terra nordamericana per prepararsi al meglio per i Mondiali. Ma quale sarà il percorso che caratterizzerà questa edizione?
GP QUEBEC 2025: IL PERCORSO AI RAGGI X
Il tracciato propone delle modifiche significative rispetto all’annata sportiva precedente, seppur gravitante comunque attorno il Par des Champs-De-Bataille. Si partirà e si arriverà sulle pianura di Abraham, uno dei tanti simboli storici del Quebec. Ogni giro sarà lungo 12 km, quindi inferiore di 600 metri rispetto alle precedenti edizioni. Tuttavia i protagonisti dovranno affrontare due tornate in più, dunque 18, per 216 chilometri totali, superiore di 15 km rispetto al 2024. Da citare l’unica grande asperità, la Côte de la Montagne (600 metri all’8,8% di pendenza media), che si ripeterà ad ogni giro.