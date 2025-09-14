GP Montreal 2025, Tadej Pogacar: “È stato semplice decidere chi avrebbe vinto alla fine”

Tadej Pogacar si dimostra un vero uomo squadra e rinuncia all’ennesima vittoria della sua carriera per cedere il successo al compagno Brandon McNulty in occasione del Grand Prix di Montreal 2025. Trionfo totale per la UAE Emirates nell’impegnativa classica canadese, con il fuoriclasse sloveno che ha scelto di premiare il suo gregario statunitense arrivando in parata dopo aver dominato la corsa (staccando il primo inseguitore di oltre un minuto).

“Ho visto che Brandon era molto forte, come tutta la squadra oggi. Abbiamo ridotto il gruppo velocemente, perché abbiamo imposto un ritmo elevatissimo. A quel punto ho detto a Brandon che poteva andare all’attacco se voleva. Poi l’ho ripreso in vetta all’ultima salita e siamo andati via assieme. Quando ero solo e mi ha raggiunto, in quel momento è stato semplice decidere chi avrebbe vinto. È stato lo sprint più lento della mia carriera? Probabilmente sì (ride, ndr)“, dichiara il campione del mondo in carica a fine gara.

Sul 2025 trionfale della UAE: “È stata una stagione di successo per la squadra. Molti corridori hanno avuto delle opportunità e ne hanno approfittato, dimostrando il loro valore e tutto il duro lavoro che svolgono. Alla fine quasi tutti hanno almeno una vittoria quest’anno all’interno del team. Siamo orgogliosi di aver ottenuto così tanti successi in questa stagione“.