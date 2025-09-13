GP Montreal 2025: il percorso ai raggi X. 17 giri del circuito per decretare il nuovo vincitore

Dopo il GP del Quebec 2025, andato in scena oggi e vinto da un rinato Julien Alaphilippe, il calendario internazionale propone un’altra prova canadese, il GP di Montreal. La gara, che completerà questa due giorni in Canada, verrà disputata domenica 14 settembre. Saranno 23 le squadre che proveranno a succedere nell’albo d’oro a Tadej Pogacar.

Percorso praticamente identico a quello della scorsa edizione con partenza ed arrivo a Montreal dopo ben 209,1 chilometri, con 3899 metri di dislivello. Il circuito si svilupperà attorno a Avenue Parc e la corsa sarà sicuramente più impegnativa rispetto al GP del Quebec corso ieri. Si inizia infatti subito a salire con la Côte Camillien-Houde (1,8 km all’8% di pendenza media).

Una breve discesa porterà ai piedi della Côte de Polytechnique (780 metri al 6% di pendenza media) e successivamente sullo strappo di Pagnuelo (534 metri al 7,5% di pendenza media). La Côte Camillien-Houde sarà poi ripetuta per sedici volte, con 2.3 chilometri al 6,2% di pendenza media nei diciassette giri previsti e nel finale, sarà una rampa di 560 metri al 4% a portare verso il traguardo di Montreal.

Circuito quindi duro con numerosi saliscendi. Potrebbe svilupparsi, come accaduto nel GP del Quebec, una lunga fuga che dovrà essere ben controllata dal gruppo. La corsa però si deciderà sicuramente nei chilometri finali, con l’ultima rampa che potrebbe essere decisiva per la vittoria.