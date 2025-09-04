Golf: trio in vetta all’Irish Open. Bene Laporta e Manassero

Primo giro sospeso a poche buche dalla fine, per alcuni, all’Irish Open. L’oscurità ferma la giornata d’apertura al K Club, e lo fa dopo che l’incertezza si è rivelata regina dopo 18 buche che vedono al comando con -6 tre uomini. Si tratta dello svedese Nacho Elvira, del danese Thorbjorn Olesen e del francese Romain Langasque, tutti a -6.

Alle loro spalle l’austriaco Bernd Wiesberger, che si rivede nelle parti alte sul DP World Tour, ed è in compagnia dell’inglese Daniel Brown, del francese Adrien Saddier e del sudafricano Zander Lombard, tutti a -5 con la differenza che l’ultima buca Lombard deve ancora terminarla. E per questo potrebbe ancora inserirsi nel novero dei leader.

Ottava posizione per altri due iberici, Rafa Cabrera Bello e Manuel Elvira, assieme al francese David Ravetto e al finlandese Oliver Lindell. Tutti si trovano a -4 in quella che è una giornata che a lungo vive su un tempo che non è propriamente clemente (anzi, per qualche minuto interviene anche la pioggia a causare un’interruzione).

In casa Italia bene Francesco Laporta, che si trova nel gruppo dei dodicesimi a -3, ma anche Matteo Manassero, che è in quello del 25° posto con -2. Dei cinquantesimi a -1 fa parte Guido Migliozzi (con compagnia non indifferente: c’è anche Rory McIlroy), mentre rimane ben più indietro Francesco Molinari, 104° a +2. 137°, infine, Andrea Pavan a +5.