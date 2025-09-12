Golf: tra gli uomini Ryder Cup spunta Matsuyama che guida a Wentworth. Tiene Laporta, Manassero out

Quasi finito (ma non concluso, perché qualche intemperia del tempo ha rallentato il corso delle cose) il secondo giro al BMW PGA Championship del Wentworth Club di Virginia Water, nel Surrey. Tra i molti uomini del Team Europe di Ryder Cup che si stanno dimostrando in forma, c’è però qualcuno che la Ryder non la potrà disputare mai (finché sarà Europa-USA) capace di volare in testa. Si tratta di Hideki Matsuyama: per il giapponese rimarchevole performance da -8 di giornata con due eagle, cinque birdie e un bogey, che lo rende leader a quota -12.

Alle sue spalle il trio composto dal norvegese Viktor Hovland, dall’inglese Justin Rose e dallo svedese Ludvig Aberg, tutti prossimi ad affrontare il viaggio verso il Bethpage Black che così poco lontano da New York è. Quinta posizione per lo spagnolo Pablo Larrazabal, da due anni a secco sul tour europeo, e qui con lo score di -10. Male l’altro ex leader di ieri (oltre ad Aberg): il francese Tom Vaillant fa +3 ed è 22° a -5.

Sesti tutti assieme un altro uomo Ryder, lo svedese Alex Noren, a -9 in compagnia degli scozzesi Richie Ramsay ed Ewen Ferguson e dell’inglese Aaron Rai. Decimi a -8 il francese Adrien Saddier e il sudafricano Darren Fichardt. Doveroso segnalare gli eagle alla 18 di Hovland, Ramsay e Saddier, tra i tanti indubbiamente meritevoli di menzione.

Il capitolo italiani vede Francesco Laporta rimanere sulla linea di quanto fatto nel primo giro. Wentworth gli piace e lo si è capito già da tempo: è 22° a -5 con il -1 odierno. Bravo Guido Migliozzi a tirarsi fuori dalle sabbie mobili: con un -2 è 44° a -3 (e sale di 25 posti trovandosi accanto a McIlroy e Lowry), mentre è 61° a -2 (l’ultimo score disponibile prima del taglio) Andrea Pavan. Resta fuori Matteo Manassero, ad ora 81° a -1 con il -3 odierno, ma poco e nulla cambierà per lui quando gli ultimi termineranno domattina. Chiude anche Francesco Molinari, 123° a +3. Male i due Højgaard: Rasmus 128°, Nicolai 130°.