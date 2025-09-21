Golf, Michael Kim porta a casa l’Open di Francia. Bene Migliozzi

Primo titolo in carriera sul Tour maggiore per Michael Kim che, con un putt dalla distanza per par alla 18 si è assicurato l’Open di Francia, torneo che gli vale 835 punti per la Race to Dubai e che gli fa guadagnare, in un colpo solo, 125 posizioni in classifica (si attesta dopo l’evento francese al 35º posto).

Lo statunitense si è imposto, con lo score di -16 sul totale, sul francese Jeong Weon Ko e sull’australiano Smylie Elvis fermi a -15. Non ha retto, invece, il britannico Marcus Armitage. Il 38enne, primo a due giri dalla fine, ha chiuso la rassegna d’oltralpe con lo score finale di -13 (parziale di -3 nella giornata odierna) in T5 insieme al norvegese Reitan Kristoffer, l’australiano Min Woo Lee e all’azzurro Guido Migliozzi. Il gruppetto è stato staccato di un solo colpo dall’americano Brooks Koepka che ieri guidava la classifica insieme a Lee e oggi si è fermato in 4ª piazza in solitaria a -14.

Chiudono la top 10 il sudafricano Jayden Schaper a -9 e l’olandese Darius Van Driel e il britannico Todd Clements a -10. Buono il torneo anche di Francesco Laporta che chiude l’Open di Francia in T17 a -6. Leggermente indietro Gregorio De Leo a -3 in T32.

Adesso il golf mondiale andrà in pausa, sui rispettivi circuiti (PGA e Dp World Tour), in attesa della Ryder Cup della settimana prossima. L’evento, che si tiene ogni due anni, è ospitato negli Stati Uniti, piú precisamente a Long Island sui fairway del Bethpage State Park Golf Course.