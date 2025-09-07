Golf, McIlroy vince anche l’Irish Open. Battuto al playoff Lagergren

Ultima giornata dell’Irish Open al cardiopalma. Il torneo, ospitato sui fairway del The K Club, si è chiuso ai playoff dopo un bellissimo recupero nel finale di Rory McIlroy, che è riuscito a raggiungere Joakim Lagergren a -17 grazie all’eagle finale alla 18.

A spuntarla, alla fine, è stato il nordirlandese. McIlroy, infatti, ha messo in riga il rivale con 3 birdie di fila, un ritmo che lo svedese non è riuscito a tenere. Per Lagergren, infatti, dopo i primi due, è arrivato un par alla 3ª buca di spareggio. Per il numero 1 della Race to Dubai nonché n. 2 del mondo, si tratta del 4º titolo in stagione dopo l’AT&T Pebble Beach Pro am, il The Players Championship e il Masters.

Non ha retto il colpo il francese Adrien Saddier che dopo aver iniziato la giornata finale da primo in classifica ha terminato a -13, in T5 (+2 di giornata) insieme a Angel Ayora, protagonista di un bellissimo recupero con un -5 odierno. Chiudono la top 10 Oliver Lindell in solitaria a -12 in 7ª piazza, Jakob Skov Olesen (8º a -11) e Shaun Norris, Daniel Brown e Jerf Winther a -10 in T9.

Manassero e Migliozzi, gli unici due della compagine azzurra ad essersi qualificati per il week end irlandese, si sono classificati rispettivamente T37 e T68. Per il veronese, lo score di 73 (+1), lo mantiene in linea con lo score degli altri 3 giorni. A stonare, invece, il risultato finale del vicentino. Dopo essere stato molto costante lungo tutta la settimana, Migliozzi ha portato in club house un +9 che lo ha catapultato dritto nelle ultime posizioni. Un triplo bogey, 3 doppi, 2 bogey e 2 birdie compongono la carta del 28enne.