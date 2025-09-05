Golf, Lagergren vola al comando dell’Irish Open a metà gara. Migliozzi e Manassero superano il taglio

I golfisti del DP World Tour continuano a darsi battaglia in uno dei tornei più storici del Vecchio Continente. Siamo infatti arrivati al termine del secondo round dell’Irish Open (montepremi 6 milioni di dollari), evento organizzato dal Tour europeo nato nel lontano 1927. A metà gara guida la classifica Joakim Lagergren. Lo svedese piazza un superbo -10 di giornata issandosi ad un complessivo -12 ( 132 colpi e recuperando ben 25 posizioni.

Per lo scandinavo una lunghezza di margine sul transalpino Adrien Saddier, poi un piccolo gap fino alla terza posizione. Appaiati al terzo posto con il punteggio di -7 troviamo il nordirlandese Rory McIlroy, l’australiano Daniel Hillier, il danese Thorbjorn Olesen e lo spagnolo Alfredo Garcia-Heredia. Quest’ultimo risale dalle retrovie grazie al solido -7 piazzato nel venerdì irlandese. Alle spalle dei due battistrada la classifica è cortissima con 60 golfisti che hanno chiuso le prime due giornate con punteggi al di sotto del par.

Sul percorso par 72 del K Club di Straffan (Irlanda) chiudono la top ten in settima piazza con lo score di -6 i finlandesi Oliver Lindell e Tapio Pulkkanen, il francese David Ravetto, l’austriaco Berndt Wiesberger, l’inglese Tyrrel Hatton, il canadese Aaron Cockerill, lo svedese Simon Forsstrom, l’americano Brandon Wu ed il danese Hamish Brown. Il primo degli italiani è Guido Migliozzi, 34° con il punteggio di -2.

Un altro golfista azzurro ha superato il taglio delle 36 buche. Si tratta di Matteo Manassero, che al giro di boa è 61° alla pari con il par. Nulla da fare per Francesco Laporta, eliminato per un solo colpo, Andrea Pavan e Francesco Molinari. Il veterano torinese chiude nelle retrovie dopo due giornate ricche di errori che hanno prodotto un negativo +9. Domani spazio al terzo round che ci dirà di più sulle velleità di vittoria di Lagergren e Saddier.