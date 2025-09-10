Golf, il PGA Tour riparte dal Procore Championship. Scheffler e Cantlay al via in California

Riprende, questa settimana, anche la programmazione del PGA Tour. Dopo il “lungo” stop arrivato dopo la chiusura del Tour Championship, il maggiore circuito americano riparte dal Procore Championship, torneo che mette in palio 6 milioni di dollari e 500 punti FedEx Cup Fall e che si disputerà da giovedì a domenica in California, più precisamente sui fairway del North Course del Silverado Resort nella Napa Valley.

A guidare il field, tra i favoriti, ci saranno sicuramente Patrick Cantlay, Collin Morikawa, Scottie Scheffler, J.J. Spaun, Sahith Theegala, Max Homa e Ben Griffin. Tra questi, i più pericolosi perchè hanno già vinto qui, sono Theegala (nel 2022-2023) e Homa (per ben due volte di fila 2021-2023). Cantlay si presenta nell’estremo occidente degli Stati Uniti con un secondo posto, ottenuto proprio al Tour Championship, e 5 top 10 totali. Morikawa, invece, ha mancato solo 3 tagli nel 2025 racimolando ben 4 top 10 e 2 secondi posti (al The Sentry e all’Arnold Palmer Invitational). Capitolo a parte per il n.1 del mondo. Dopo aver chiuso una stagione stellare nel 2024, Scottie Scheffler è riuscito a replicarsi vincendo 5 volte quest’anno (The CJ Cup, PGA Championship, The Memorial Tournament, The Open Championship e BMW Championship) e chiudendo in top 10 16 volte su 19 eventi giocati.

Per Spaun e Griffin, invece, rispettivamente una vittoria per il primo (allo U.S. Open) e 2 titoli per il secondo (Charles Schwab Challenge e Zurich Classic). Nel field anche il mancino Akshay Bhatia, il colombiano Nico Echavarria, protagonista di una bellissima fall season lo scorso anno, Matt Kuchar e il francese Victor Perez. Il torneo torna molto utile in vista della Ryder Cup che si terrà a fine settembre, motivo per il quale è partecipato da nomi caldi del panorama golfistico.