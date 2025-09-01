Golf: completato il Team Europe di Ryder Cup 2025. Tra i chiamati spunta Rahm

Sono stati appena selezionati i sei rimanenti membri del Team Europe di Ryder Cup 2025, che andrà a difendere il trofeo mantenuto due anni fa al Marco Simone di Guidonia Montecelio (vicino Roma est) al Bethpage Black sito non lontano da New York. Luke Donald ha così aggiunto gli ultimi tasselli ai nomi già noti, Rory McIlroy, Robert MacIntyre, Tommy Fleetwood, Justin Rose, Rasmus Højgaard e Tyrrell Hatton.

Donald ha deciso di rispettare, per larga misura, quanto emerso dalla lista punti europea, ma c’è un nome un po’ (ma non così tanto) a sorpresa. Questi i chiamati: Shane Lowry, Sepp Straka, Viktor Hovland, Ludvig Aberg, Matt Fitzpatrick e Jon Rahm.

Se per i primi cinque nomi l’andamento della stagione e il rendimento complessivo non lasciano dubbi circa la loro presenza in terra americana, è più particolare la scelta di Rahm. Lo spagnolo, che è numero 80 del mondo perché l’OWGR non riconosce i tornei sotto l’egida della LIV Golf, ha comunque messo insieme un numero importante di risultati nella lega di matrice araba. E anche nei Major si è ben disimpegnato (14-7-8-34).

Poiché tutti i sei chiamati hanno già esperienza passata di Ryder Cup, l’unico debuttante assoluto resta Rasmus Højgaard: il danese si fa idealmente passare il testimone dal fratello, che aveva fatto parte del Team Europe vittorioso in terra romana.

Il team USA, com’è già noto, sarà capitanato da Keegan Bradley e composto da Scottie Scheffler, J.J. Spaun, Xander Schauffele, Russell Henley, Harris English, Bryson DeChambeau, Justin Thomas, Collin Morikawa, Ben Griffin, Cameron Young, Patrick Cantlay e Sam Burns. Appuntamento dal 26 al 28 settembre.