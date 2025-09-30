Golf, chiusa la Ryder il Dp World Tour vola in Scozia per l’Alfred Dunhill Links Championship

Chiuso il capitolo più importante dell’anno, la Ryder Cup, vinta con estrema fatica nell’ultima giornata dal team europeo che ha subito una rimonta incredibile da parte dei padroni di casa (è finita 15-13 per gli ospiti), il Dp World Tour vola in scozia per un appuntamento che ormai è un punto fermo: l’Alfred Dunhill Links Championship.

Il torneo, che mette in palio 5 milioni di dollari e 5.000 punti Race to Dubai, andrà in scena da giovedì 2 ottobre a domenica 5 ottobre e vedrà la partecipazione di diverse stelle del golf tra cui alcuni neo vincitori del trofeo a Bethpage. Sui fairway dell’Old Course St. Andrews, infatti, scenderanno Tommy Fleetwood, Tyrrell Hatton, Matt Fitzpatrick e Robert MacIntyre. Insieme a loro, tuttavia, si affiancheranno anche nomi quali Tony Finau, Patrick Reed, Marco Penge, Laurie Canter, Thomas Pieters e Adrien Saddier.

Solamente un anno fa, Tyrrell Hatton diventava il primo golfista ad imporsi in questo torneo per ben 3 volte: 2016-2017 e 2024. Il britannico, dunque, non poteva mancare. Attenzione anche ai tanti sudafricani presenti, da Dylan Naidoo a Ryan Van Velzen passando per George Coetzee e Dylan Frittelli. Tra gli italiani, invece, spazio a Guido Migliozzi, Francesco Laporta e Andrea Pavan. Il campo è uno dei più famosi al mondo quindi la vera incognita, come sempre quando si gioca in Scozia, sarà il clima. Se il vento soffierà incessante dal mare verso l’interno, ai golfisti aspettano 4 giorni di divertimento.