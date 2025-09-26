Gnatta e Mumolo chiudono in tredicesima posizione nel singolo ai Mondiali di canottaggio

I Mondiali di canottaggio, competizione in corso di svolgimento a Shanghai, entrano sempre più nel vivo. Penultimo step per la gara del singolo in campo maschile e femminile: le semifinali definiscono il quadro degli atleti che domenica si contenderanno il titolo iridato e i gradini del podio. I due atleti italiani, Alice Gnatta e Davide Mumolo, chiudono in tredicesima posizione.

Alice Gnatta chiude la sua rassegna iridata in tredicesima posizione. L’azzurra si aggiudica la finale C con il tempo di 07:46.22. Nella prima semifinale la britannica Lauren Henry esce alla distanza dopo la brillante partenza dell’australiana, assume il comando della gara e taglia il traguardo per prima con il tempo di 07:28.74. Alle sue spalle arriva la danese Frida Sanggaard Nielsen che completa la propria performance in 07:33.93. Terzo posto per la tedesca Alexandra Foester con 07:38.20.

Nella seconda semifinale l’irlandese Fiona Murtagh non si scompone davanti alla partenza lanciata dell’atleta spagnola, opera il sorpasso dopo i primi 250 metri e taglia il traguardo per prima in 07:29.61. La lituana Viktorija Senkute sorpassa l’iberica a metà gara e conquista il secondo posto con 07:32.11, mentre Esther Briz Zamorano deve accontentarsi della terza piazza in 07:36.82.

Nella gara maschile Davide Mumolo s’impone nella finale C con il tempo di 07:01.44 e conquista la tredicesima posizione. Nella prima semifinale, al via due dei tre medagliati olimpici di Parigi, gara di testa per Oliver Zeidler che prende il comando delle operazioni fin dai primi metri e taglia il traguardo in 06:52.52. Secondo posto allo sprint per Simon Van Dorp. L’olandese chiude la sua prova in 06:53.51 e precede l’ellenico Stefanos Ntouskos, terzo in 06:53.62. Nella seconda semifinale il bielorusso Yahueni Zalaty, argento a Parigi 2024, s’impone, grazie ad una prepotente progressione finale con il crono di 06:54.29 e precede l’uruguaiano Bruno Cetraro Berriolo, secondo in 06:56.99. Chiude terzo, dopo essere stato al comando per tre quarti di gara, il lituano Giedrius Bieliauskas, 06:57.27 il suo tempo.