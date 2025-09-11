Giulio Pellizzari: “Oggi era troppo breve per me. C’è ancora una tappa di montagna”

Filippo Ganna regala il secondo successo consecutivo all’Italia nella Vuelta a España 2025. trionfa nella diciottesima frazione della corsa iberica, la crono Valladolid-Valladolid di 12,2 chilometri. Il corridore della INEOS Grenadiers firma così l’affermazione numero 36 della sua carriera da professionista.

Il ciclista piemontese sigilla il successo con una strepitosa progressione negli ultimi quattro chilometri. L’australiano Jay Vine della UAE Team Emirates-XRG sfiora il successo e termina secondo con soli nove decimi di ritardo. Taglia il traguardo in terza posizione Joao Almeida, staccato di otto secondi.

In classifica generale Jonas Vingegaard della Team Visma | Lease a Bike difende il primato e indossa la maglia rossa con 40’’ su Joao Almeida della UAE Team Emirates-XRG e 2’39’’ sul britannico Thomas Pidcock della Q36.5 Pro Cycling Team. Giulio Pellizzari taglia il traguardo con 45’’ di ritardo dal vincitore e si giocherà nel tappone di sabato il duplice obiettivo: la conquista della maglia bianca e la difesa della quinta posizione.

Il corridore della Red Bull analizza la frazione odierna in questo modo: “ Penso che oggi sia stata troppo breve per me. Ero un po’ stanco dopo ieri e mi aspettavo di meglio, ma era importante salvare il risultato e continuiamo a lottare. Alla fine, ieri ho guadagnato 30 secondi e oggi ne ho persi dieci, quindi va bene. C’è ancora una tappa di montagna e vedremo come saranno le gambe. Siamo entrambi tra i primi 5 della classifica generale [con il mio compagno di squadra Jai ​​Hindley], ma di sicuro cercheremo di portare almeno un uomo sul podio”.