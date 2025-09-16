Ciclismo
Giro di Lussemburgo 2025: Ben Healy favorito, mancano le stelle al via
Spesso una tappa di rifinitura verso i Mondiali, quest’anno con la trasferta in Africa diventava difficile affrontare anche il Giro del Lussemburgo prima dell’appuntamento iridato. Edizione numero 85, cinque le frazioni in programma.
PERCORSO
Tappa 1 (17/09): Lussemburgo – Lussemburgo (152,8 km)
Tappa 2 (18/09): Remich – Mamer (168,4 km)
Tappa 3 (19/09): Mertert – Vianden (170,5 km)
Tappa 4 (20/09): Niederanven – Niederanven (26,3 km – crono)
Tappa 5 (21/09): Mersch – Lussemburgo (176,4 km)
FAVORITI
Doppia carta in casa EF Education – EasyPost: al via Richard Carapaz e Ben Healy, che torna in gara dopo un Tour de France esaltante. Occhio anche a Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) e a Brandon McNulty (UAE Team Emirates – XRG), reduce dalla trionfale trasferta in Canada. Romain Grégoire (Groupama – FDJ) può giocarsi le proprie carte dopo il successo al Tour of Britain.
ITALIANI
Bel Paese campione uscente con Antonio Tiberi, che non sarà al via. Spazio a Davide Piganzoli in chiave classifica generale, mentre per le tappe mosse ci proveranno Andrea Vendrame e Vincenzo Albanese.