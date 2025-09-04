Giro della Lunigiana 2025: prima tappa ad Anatol Friedl, terzo Riccardo Del Cucina

Parla austriaco la prima tappa del Giro della Lunigiana 2025. Frazione d’apertura tutta in terra ligure: partenza da Genova ed arrivo a Chiavari che ha visto prevalere il classe 2007 Anatol Friedl, primo leader della classifica generale.

Sprint a tre per decidere il successo odierno: Friedl è riuscito a beffare in volata il talentuoso belga Seff Van Kerckhove, mentre terzo ha chiuso Riccardo Del Cucina (Casano-Lunigiana).

Finale mosso nel quale si sono avvantaggiati i tre corridori, alle loro spalle invece hanno chiuso a 12” Alessio Magagnotti (Trento) e Gabriele Scagliola (Piemonte).

Il gruppo ha terminato a a 14” regolato dal belga Tuur Verbeeck. Domani la seconda tappa con partenza da Luni ed arrivo a Vezzano Ligure.