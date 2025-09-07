Ciclismo
Giro della Lunigiana 2025: Johan Blanc vince anche l’ultima tappa, classifica a Seff Van Kerckhove
Nuovamente Johan Blanc ad esultare al Giro della Lunigiana 2025. Oggi si è disputata l’ultima tappa: da La Spezia a Terre di Luni, di 100,7 km, che ha visto alzare le braccia al cielo al transalpino classe 2007, già trionfatore ieri.
Blanc è riuscito a fare la differenza sul finale, dopo la salita di Fosdinovo, giungendo sul traguardo in solitaria. A 9” il belga Edouard Claisse e a 18″ il compagno di squadra Soen Le Pann.
Seff Van Kerckhove riesce a difendersi dagli attacchi dell’austriaco Anatol Friedl e va a prendersi il trionfo in classifica generale proprio davanti al rivale.
In casa Italia Giacomo Rosato (Veneto) chiude al nono posto la tappa odierna e va a completare il podio in classifica generale.