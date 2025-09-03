Giro della Lunigiana 2025: da domani la corsa junior che spesso preannuncia nuovi campioni

Un appuntamento ormai classico per il circuito junior, una delle corse che fanno da rampa di lancio per il futuro. Scatta domani (quattro le tappe in totale) il Giro della Lunigiana, giunto alla sua edizione numero 49.

Spazio a 174 corridori di 29 squadre, con un parterre che abbraccia l’Europa e va oltre: dalle selezioni di Austria, Belgio, Francia e Germania fino a quelle di Giappone e Norvegia. A fianco delle 12 selezioni straniere ci saranno 17 rappresentative regionali italiane, con tutti i migliori corridori azzurri.

Si parte da Genova e si arriva a Terre di Luni, toccando però, oltre che la Liguria, anche la Toscana nelle quattro frazioni (la terza sarà divisa in due semitappe). Non mancheranno le salite, con la classifica generale che sarà sicuramente in mano a qualche scalatore.

Andando a guardare al passato (recente), l’anno scorso entusiasmante la sfida tra Paul Seixas, detentore del titolo, ed il nostro Lorenzo Finn, poi campione del mondo di categoria. Ma nel palmares tanti talenti poi diventati fuoriclasse: tra gli altri Vincenzo Nibali, Tadej Pogacar e Remco Evenepoel.