Ginnastica ritmica, Emanuela Maccarani rinviata a giudizio per maltrattamenti: in aula il 10 febbraio

Lo riporta l’ANSA. È stata rinviata a giudizio Emanuela Maccarani, ex direttrice tecnica della Nazionale italiana di ginnastica ritmica, accusata per maltrattamenti aggravati dalla presenza di minori. Lo ha deciso oggi il Gup di Monza, Silvia Pansini. Il dibattimento si aprirà il 10 febbraio prossimo.

A giugno Maccarani era anche stata squalificata per tre mesi per comportamento antisportivo dalla giustizia sportiva della Federginnastica: “Lo stop è frutto di un patteggiamento con la Procura Federale per un procedimento aperto dopo che l’ex dt della ginnastica ritmica, al centro del caso dei presunti abusi sulle atlete, aveva fatto pervenire all’allora procuratore federale, tramite il vicepresidente e commissario straordinario dell’Accademia di Desio, Valter Peroni, una lista di 12 atlete da ascoltare ‘con segni distintivi’ per alcune di loro, e aver parlato dei contenuti della sua audizione con due persone che sarebbero poi state ascoltate, ‘suggerendo loro financo le risposte che avrebbero dovuto dare'”, il testo della nota federale.

L’udienza preliminare si è tenuta stamane nel Tribunale di Monza. Maccarani è accusata di maltrattamenti nei confronti delle “farfalle” dell’Accademia Internazionale di Desio (Monza) nell’inchiesta partita dalle denunce delle ginnaste Anna Basta e Nina Corradini, le quali chiederanno di costituirsi parte civile. L’ex direttrice tecnica è arrivata in Tribunale accompagnata dal suo avvocato Danila De Domenico, dal marito e da tre atlete, Agnese Duranti, Daniela Mogurean e Martina Santandrea.

Sono, infatti, cinque le ginnaste, tra cui le tre citate, a sostenere la difesa di Maccarani. Si tratta di Alessia Maurelli, Agnese Duranti, Daniela Mogurean e Martina Santandrea e Laura Paris. “Non ci riconosciamo come parti offese, Emanuela Maccarani è stata una persona importante nella nostra vita, sportiva e non“, si legge nelle lettere scritte dalle azzurre e depositate quest’oggi (fonte: Sky).