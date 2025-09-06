Gianmarco Tamberi ha preso la sua decisione: “Ci vediamo ai Mondiali di Tokyo”.

La decisione è stata presa: Gianmarco Tamberi partirà per i Mondiali di Tokyo (Giappone). Dal 13 al 21 settembre, in terra nipponica, ci sarà anche Gimbo. Settimane di pensieri e di dubbi per Tamberi alle prese con problemi fisici e la difficoltà nel trovare le giuste sensazioni per essere competitivo nella sua specialità, il salto in alto.

La misura di 2.20 saltata poco meno di un mese fa a Heilbronn (Germania) era stata indicativa di un certo stato di forma. Tuttavia, l’azzurro ha scelto di essere parte della manifestazione in un luogo che ispira ricordi fantastici, riportando alla mente la storica medaglia d’oro condivisa con Mutaz Essa Barshim nella finale a Cinque Cerchi del 2021.

Tamberi, qualificato di diritto come campione in carica, sarà dunque in Giappone e il tutto è stato reso noto attraverso un video pubblicato sui social e sul canale Youtube personale dell’atleta tricolore in cui esprime i suoi dubbi e nello stesso tempo le proprie sensazioni.

“È una sfida complicata che però mi gasa e mi dà motivazioni, sento che la condizione è in crescita e ho voglia di mettermi in gioco. La scelta è stata difficile, perché si tratta di lasciare a casa mia moglie Chiara e la piccola Camilla, ma finché sarò un professionista, devo prendere scelte da professionista. Ci vediamo a Tokyo, sperando che ne varrà la pena“, le sue parole.