Gianmarco Pozzecco si dimette da CT dell’Italia: “Non mi interessa quello che pensate di me”

Gianmarco Pozzecco si è dimesso da CT della Nazionale Italiana di basket. Il 52enne ha deciso di lasciare la panchina tricolore dopo l’eliminazione agli ottavi di finale degli Europei rimediata per mano della Slovenia di Luka Doncic in quel di Riga (capitale della Lettonia). L’allenatore aveva accettato il ruolo il 2 giugno 2022 dopo l’esonero di Romeo Sacchetti e nelle ultime tre stagioni ha raggiunto i quarti di finale agli Europei 2022 e ai Mondiali 2023, fallendo poi la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 prima del ko odierno in campo continentale.

L’annuncio arriva direttamente da Pozzecco in conferenza stampa: “Questa è la mia ultima gara con la Nazionale”, annuncia Pozzecco. “Voglio ringraziare Petrucci che mi ha dato questo onore di diventare allenatore della Nazionale. Dal profondo del mio cuore, è stato il miglior momento della mia vita. Un onore avere questo ruolo nel basket italiano. Ringrazio Salvatore Trainotti, il nostro GM che ha deciso con il presidente di credere in me, ogni giorni. E al mio staff. Sono più che fratelli. E ai miei giocatori, li amo. Tutti loro“.

Gianmarco Pozzecco ha poi proseguito: “Non mi interessa che tipo di coach sono e non mi frega di quello che pensate di me. Nella mia vita sono concentrato solo sui miei giocatori. Oggi sono triste non perché abbiamo perso, ma li ho visti sofferenti. Posso essere il coach peggiore del mondo, non mi interessa. Ma come ho detto negli spogliatoi, nessuno ha il rispetto che ho dai giocatori italiani. Ho detto che nessuno li amerà più di me“. Ora inizierà la successione: chi sceglierà la Federbasket come nuovo CT della Nazionale?