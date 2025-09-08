Gennaro Gattuso: “Non sarà una partita facile contro Israele, dobbiamo trovare continuità”

Dopo aver debuttato sulla panchina azzurra a Bergamo con un convincente 5-0 sulla modesta Estonia, Gennaro Gattuso è atteso stasera al primo vero esame della sua nuova esperienza da CT dell’Italia affrontando Israele sul campo neutro di Debrecen in una partita fondamentale per continuare ad inseguire l’obiettivo della qualificazione diretta ai Mondiali del 2026.

“Vengono da sei vittorie e una sconfitta nelle ultime sette partite, e con la Norvegia non meritavano di perdere. Non sarà una partita facile, affrontiamo una squadra con giocatori di qualità, che non ha grande fisicità, ma che è molto abile nelle transizioni. Da parte nostra ci deve essere grande rispetto, non bisogna sottovalutare nessuno. Dobbiamo dare continuità alle prestazioni per far durare questo entusiasmo fino a giugno“, dichiara Gattuso in conferenza stampa.

Il nuovo allenatore della Nazionale dovrebbe riproporre nell’undici titolare il doppio centravanti Kean-Retegui, dopo i buoni riscontri di Bergamo: “Lavorano molto bene insieme e riescono a darci profondità. Il problema però non è se schierare uno o due attaccanti, sarà importante il modo in cui giocheremo nella loro metà campo e cosa faremo dopo aver perso il pallone“.

L’ex centrocampista del Milan ha elogiato inoltre chi è subentrato a partita in corso, come Raspadori e Cambiaso: “Dobbiamo fare i complimenti a chi è entrato in campo venerdì, ha dato energie fresche. Con le cinque sostituzioni si ha la possibilità di cambiare il 45% dei giocatori, noi abbiamo calciatori forti in panchina e può essere un valore aggiunto“.