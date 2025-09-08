Gattuso si lascia andare: “Siamo dei pazzi, c’era da morire. Il problema è mio”

L’Italia centra un successo clamoroso e pesantissimo nel suo percorso delle Qualificazioni verso i Mondiali 2026. Gli Azzurri del CT Gattuso, infatti, piegano 5-4 Israele al termine di un match che ha avuto dell’incredibile. Come si suol dire, è successo di tutto. La Nazionale è andata subito in svantaggio, quindi una seconda volta, rimontando sempre con Kean. Nel finale arriva la reazione rabbiosa con il 4-2 firmato Politano e Raspadori, prima che gli israeliani riescano a trovare l’incredibile 4-4 al novantesimo. Pochi secondi dopo ci pensa Tonali a segnare un 5-4 di platino.

Al termine dell’incontro disputato sul campo neutro di Debrecen il commissario tecnico Gennaro Gattuso ha raccontato quanto avvenuto in campo ai microfoni della Rai: “Oggi c’era da morire – esordisce – Israele ci ha sorpreso un po’ all’inizio con il suo modo di giocare. Nonostante questo ogni volta che sviluppavamo il nostro gioco riuscivamo sempre a mettere in difficoltà gli avversarie potevamo segnare in ogni occasione”.

L’ex tecnico di Milan e Pisa prosegue nel suo racconto: “Oggi la gamba non era brillante. Successo a volta nel secondo match delle qualificazioni. C’è poco da aggiungere, dobbiamo migliorare in tante cose, ma il problema è mio, non ho niente da dire ai ragazzi. Ad ogni modo la vittoria è fondamentale ma siamo dei pazzi! Abbiamo preso gol assurdi, siamo troppi fragili”.

Il CT Gattuso conclude la sua accorata analisi: “Voglio dare merito ai ragazzi perchè ad ogni schiaffo preso hanno saputo reagire. Tuttavia non si può concedere quello che abbiamo concesso. La vittoria è fondamentale ma voglio sottolineare la mentalità. Anche in una giornata non perfetta abbiamo messo il cuore e la voglia di reagire. Dobbiamo lavorare su diverse cose. Ci mancano esperienza, accorgimenti, furbizia. Non si possono fare le azioni offensive che abbiamo fatto sul 4-2. Potevamo e dovevamo difendere di più. Però godiamoci questa vittoria. Abbiamo vissuto otto giorni incredibili”.